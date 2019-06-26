Осужденный в России террорист оказался воевавшим в Донбассе карателем

Экс-командующий нацбатальоном «Донбасс», депутат Верховной рады Семен Семенченко сообщил, что уроженец Ингушетии Тимур Тумгоев, которого экстрадировали в Россию с Украины и осудили на 18 лет, воевал в Донбассе на стороне ВСУ.

«Суд в России вынес приговор Тимуру Тумгоеву, которого упыри Порошенко экстрадировали в Россию в прошлом году. Тумгоеву, который воевал добровольцем за Украину в Донбассе, влепили 18 лет», – сообщил Семенченко в своем Facebook, опубликовав фото Тумгоева на фоне красно-черного знамени украинских неонацистов.

Ранее сообщалось, что Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 18 годам в исправительной колонии строгого режима экстрадированного с Украины уроженца Ингушетии Тимура Тумгоева. Его обвинили в участии в деятельности террористических организаций на территории Сирии, передает ТАСС.

Тумгоев обвинялся по статьям «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности», «Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем», «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации».

Адвокат осужденного Нелли Левшина утверждает, что он не воевал в Сирии на стороне боевиков.

«Жил в Турции в течение двух лет и там занимался своими проблемами, не имел отношения ни к каким боевикам, ни к какому ИГИЛ* (прежнее название запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство*»), то есть абсолютно отрицает все», – рассказала она.

По данным следствия, Тумгоев в октябре 2014 года выехал из Северной Осетии в Грузию, там прошел идеологическую подготовку экстремистской направленности, овладел навыками по обращению с оружием и взрывными устройствами.

С февраля по май 2015 года непосредственно участвовал в боевых действиях под сирийским городом Ракка, с мая по ноябрь 2015 года в Стамбуле организовывал переправку добровольцев в лагеря ИГ*.

17 июня 2016 года его задержали по линии Интерпола в Харькове. В сентябре 2018 года генпрокуратура Украины удовлетворила запрос ФСБ, выдав России Тумгоева.