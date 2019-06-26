Появилось видео с просьбой Зеленского о помощи к Коломойскому

В Сети появилась, сделанная, предположительно, около полугода назад видеозапись, на которой участники студии «Квартал 95» во главе с ныне президентом Украины Владимиром Зеленским просят у олигарха Игоря Коломойского помочь в возврате денег, которые им задолжало руководство канала «1+1».

По данным «Московского комсомольца», видео было записано в конце прошлого года. Украинским СМИ запись передали «люди Коломойского».

На видео по очереди вступают участники «Квартала 95». Сначала они поздравляют олигарха с днем рождения, а затем просят его повлиять на руководство канала. Снимает все сам Зеленский.

«Повлияйте хоть как-нибудь на канал «1+1», пусть они нам дадут хотя бы маленькую часть денег, которую они должны», – говорит Евгений Кошевой.

«Здоровья! Потому что, как говорится, здоровье не купишь. Можно купить машину, телепередачу хорошую или хотя бы заплатить за ту, которую уже купили», – добавляет Валерий Жидков.

«Можно нам на студию траншик из Кременчугского нефтеперерабатывающего завода, а мы потом разберемся с «1+1», – шутит Мика Фаталов.

В конце видеозаписи на кадрах появляется сам Зеленский, который желает, чтобы у Коломойского было «все как прежде», а у студии «Квартал 95» «хоть что-нибудь поменялось».

В конце обращения все участники видео танцуют и поют песню Ирины Аллегровой «С днем рождения».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и украинский олигарх Игорь Коломойский ранее были партнерами по бизнесу.