На открывшего стрельбу из-за детского мяча полицейского завели дело

Следственный комитет возбудил дело о хулиганстве в отношении курского полицейского, открывшего стрельбу из травматического пистолета из-за попавшего в его машину футбольного мяча.

«Сеймским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины, являющегося сотрудником полиции, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, с применением предмета, используемого в качестве оружия)», – говорится в сообщении на сайте регионального СК.

По данным следствия, подозреваемый находился в момент совершения преступления в состоянии алкогольного опьянения. В настоящий момент он задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Тем временем в УМВД по Курской области заявили, что полицейский будет уволен.



«По решению начальника УМВД по Курской области генерал-майора полиции Виктора Косарева, фигурант уголовного дела будет уволен из полиции по отрицательным мотивам. В ведомстве подобные действия расцениваются как проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.



Напомним, в понедельник сообщалось, что в Курске полицейский произвел выстрел в воздух из-за того, что дети попали мячом по его автомобилю.