Нефть подорожала на данных о снижении запасов в США

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду утром уверенно растут на фоне данных американского института нефти (API) о резком сокращении запасов этого сырья в стране.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,42% – до 65,19 доллара за баррель, стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 1,94% – до 58,95 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

В центре внимание инвесторов оказались данные API о том, что запасы нефти в США за прошедшую неделю сократились на 7,55 млн баррелей после снижения всего на 812 тыс. баррелей неделей ранее. Официальные данные о запасах от министерства энергетики страны будут опубликованы позднее в среду. Эксперты ждут, что ведомство сообщит о снижении запасов на 2,54 млн баррелей.