Американские ученые захотели заселить Сибирь мамонтами

Ученые Гарвардского и Калифорнийского университетов США решили возродить вымершего 10 тыс. лет назад шерстистого мамонта.

Для возрождения вида ученые планирую применить генную инженерию, пишет «Российская газета». Джордж Черч и его команда из Гарвардского университета извлекают определенные части ДНК генома мамонта и вставляют их в клетки слонов. В результате эксперимента исследователи получат совершенно новое животное.

«Мы пытаемся создать слона, устойчивого к холоду. Можно уменьшить размер клыков у животного, чтобы снизить риск браконьерства», – рассказал Черч.

Ученые планируют поселить новое животное в Сибири, так как, по их мнению, большие незаселенные территории России могли бы служить хорошей экосистемой для «мамонтового слона». Кроме того, по мненю Черча, новые мамонты «помогли бы замедлить изменение климата», трамбуя своими ногами снег и сдерживая оттаивание почвы.

Руководитель «Плейстоценового парка» в северо-восточной Якутии Никита Зимов заявил, что с нетерпением ждет новичков, но признался, что для борьбы с изменениями климата таких животных нужны тысячи.

Напомним, в марте 2019 года команде российских и японских ученых удалось разбудить клетки самки мамонта по имени Юка, которая жила в Якутии 28 тыс. лет назад.