С-300 заступили на дежурство в рамках внезапной проверки боеготовности

В рамках внезапной проверки боеготовности ЗРК С-300 и ЗРПК «Панцирь-С» Центрального военного округа заступили на боевое дежурство, сообщило военное ведомство России.

В «новых позиционных районах» развернуты пять дивизионов с С-300 и два дивизиона с «Панцирями» из состава дивизий 14 армии ВВС и ПВО ЦВО, передает ТАСС.

Напомним, проверки проводятся в нескольких регионах России. В частности, по тревоге были подняты Каспийская флотилия и артиллеристы Южного военного округа, а также соединения Восточного военного округа.