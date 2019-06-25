Каспийская флотилия поднята по тревоге

Проводится внезапная проверка боеготовности Каспийской флотилии Южного военного округа, а также пяти соединений общевойсковой армии Восточного военного округа в Бурятии, сообщает Минобороны России.

В проверке участвуют 35 кораблей, включая ракетный корабль «Татарстан», малые ракетные и артиллерийские корабли «Астрахань», «Град Свияжск», «Углич», «Волгодонск», «Махачкала», передает РИА «Новости».

Экипажи кораблей экстренно готовят их к бою и походу, морпехи направляются «в районы сосредоточения», передает ТАСС.

На следующем этапе проверки будут проведены ракетные и артиллерийские стрельбы, выполнены противоминные задачи, подготовка к противодесантной обороне побережья, наступление морпехов.

Будет спланировано всестороннее обеспечение войск.

Кроме того, по тревоге в рамках внезапной проверки боеготовности подняты пять соединений общевойсковой армии Восточного военного округа в Бурятии, включая мотострелковое, ракетное, артиллерийское, танковое соединения, а также бригаду связи и подразделения РХБ защиты.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о значимости Каспийского моря для геополитических интересов России.