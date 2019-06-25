РПЦ не согласилась со словами митрополита о погибших на войне «безбожниках»

Пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков не согласился со словами митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна про то, что во время Великой Отечественной войны погибали безбожники, и назвал их личным мнением.

«Мы услышали личную оценку одного из очень важных моментов истории нашей страны. Каждый человек волен высказывать частное мнение, но в отношении такого рода моментов, конечно, важно, чтобы это мнение основывалось не только на общих соображениях, но и на конкретных фактах нашей истории», – приводит «Интерфакс» слова Волкова.

В то же время председатель правления международного историко-просветительского общества «Мемориал» Ян Рачинский отнесся к словам Иоанна резко отрицательно.

«Довольно трудно комментировать бред. На мой взгляд, это позиция глубоко нехристианская, свидетельствующая о средневековых представлениях автора этих высказываний. К сожалению, гибель на фронте не была связана с верой или неверием. Высказывания такого рода свидетельствуют о весьма произвольных толкованиях истории», – заявил Рачинский.

Он также задался вопросом о том, насколько каноничны такие высказывания и насколько они поддерживают авторитет церкви.

В Московском патриархате Русской православной церкви митрополита тоже не поддержали, пишет РИА «Новости».

«Понятно, что это не совсем так. Если бы мы оперировали четкими статистическими данными, тогда можно было бы о чем-то говорить. Выводы не совсем корректные, потому что защищали Отечество люди разных национальностей, разных религий и конфессий, поэтому война и называется Отечественной», – сказал председатель синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами епископ Стефан Клинский (Привалов).

По его словам, сейчас не стоит «делить и рассматривать под лупой, кто крещен, и кто из крещеных был какого настроения в момент его гибели». Епископ отметил, что и крещеные люди могли совершать неправильные поступки, которые разорвали бы их связь с Богом.

При этом Стефан заявил, что «понятна мысль владыки Иоанна», который имел в виду, что «христианство понимает: случайных событий не бывает» и «если Господь попускает какие-то бедствия, то у них есть определенная причина – нашего отхода от Бога, прегрешений».

«Многие через участие в Великой Отечественной войне пришли к Богу, и фактически восстановление патриаршества, храмов, приход людей в церкви Христовы - это тот же самый период. Поэтому можно сказать, что и молодежь воцерковлялась через те страшные события», – резюмировал глава синодального отдела.

Ранее митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн заявил, что Великую Отечественную войну выиграли люди крещеные, а погибшие некрещеные красноармейцы, которые «были рождены уже в безбожное время», стали «жервтой за безбожие».