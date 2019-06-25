В Госдуме одобрили смягчение запрета нацистской символики в фильмах и книгах

Госдума в первом чтении приняла проект закона о снятии ограничений нацистской символики в фильмах и книгах в случае отсутствия пропаганды, пишут СМИ.

Один из авторов проекта, председатель думского комитета по культуре Елена Ямпольская указала, что существует расхождение в законах «О противодействии экстремистской деятельности» и «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», передают «Ведомости».

Первый закон запрещают пропаганду и демонстрацию нацистской символики, второй – запрещает использовать ее в любой форме.

По словам Ямпольской, если формально исполнять оба закона, «то получается, что все наши фильмы о войне должны быть запрещены».

Предложенный проект должен устранить противоречие. Он вносит поправки в оба закона, выводя из-под запрета использование нацистской символики в произведениях науки, литературы, искусства, в СМИ, в учебных и просветительских целях образовательными организациями.

В нем также прописано обязательное условие – «осуждение нацизма и экстремизма и формирование негативного отношения к этой идеологии» и отсутствие пропаганды нацизма.