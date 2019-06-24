Появились данные о недовольстве Россией командиром элитных сирийских сил

Россия якобы недовольна командиром элитного сирийского подразделения «Силы тигра» Сухелем аль-Хасаном. Утверждается, что недовольство связано с недостаточными успехами его подразделения, несмотря на поддержку ВКС России.

Газета Zaman al-Wasl утверждает, что провал бригадного генерала Сухеля аль-Хасана в операциях в последние полтора месяца разозлил Россию. Именно он руководит операцией на земле при серьезной воздушной поддержке со стороны российских ВКС. Проправительственные сирийские силы во главе с «Силами тигра» не смогли добиться прогресса в провинции Хама, пишет Mada Post.

При этом операции под руководством аль-Хасана были очень дорогостоящими из-за их зависимости от огневой мощи и плохого военного планирования. Тактику аль-Хасана портал называет «тщетной и неэффективной».

Недовольство со стороны России, по данным военного источника из сирийской оппозиции, выражаются в изменениях в руководстве сирийской армии. Изменения направлены на снижение роли аль-Хасана в боевых действиях в пользу новых полевых командиров, некоторые из которых близки к подразделению Махера Асада – брата сирийского лидера.

В прошлом году The Atlantic посвятил Аль-Хасану большую статью, в которой назвал его «любимым командиром Путина».