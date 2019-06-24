Грузинские депутаты отказались участвовать в форуме в Москве

Депутаты оппозиционной грузинской фракции «Альянс патриотов» отказались от ранее запланированной поездки на форум «Развитие парламентаризма» в Москве, сообщил политик Георгий Ломая.

«Да, наша поездка была запланирована, мы получили приглашение. На международном парламентском форуме должны были состояться встречи как с абхазской, так и с осетинской стороной. Однако после случившихся инцидентов в Грузии, безусловно, все это отменяется», – передает его слова РИА «Новости».

Он также назвал протесты в Тбилиси большим спектаклем с участием власти и оппозиции.

Ранее в Госдуме сообщили, что грузинские парламентарии в начале июля собираются приехать в Москву на международный форум «Развитие парламентаризма». Подчеркивалось, что Россия дает гарантии безопасности грузинским депутатам.

Напомним, протесты под антироссийскими лозунгами начались в Тбилиси 20 июня после того, как депутат Госдумы Сергей Гаврилов на заседании Межпарламентской ассамблеи православия расположился в кресле спикера парламента Грузии.

На фоне антироссийских акций в Тбилиси президент России Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок граждан в Грузию.