Украинская команда присоединилась к антироссийской акции грузинских футболистов

Игроки футбольного клуба «Ворскла» (Полтава) из украинской премьер-лиги повторили антироссийскую акцию грузинских команд.

Футболисты «Ворсклы» сфотографировались с плакатом с надписью «20% моей страны оккупированы Россией». Держать плакат доверили грузинскому защитнику Андро Гиоргадзе, сообщает Sports.ru.

Напомним, футболисты клубов «Торпедо» (Кутаиси), «Локомотив» (Тбилиси), «Рустави» (Рустави) на фоне антироссийских акций вышли на матчи 19-го тура чемпионата Грузии в футболках с надписями: «Я из Грузии, и моя страна оккупирована Россией».

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков выразил мнение, что ФИФА и УЕФА вряд ли применят санкции в отношении футбольных клубов Грузии.

Позже в УЕФА заявили, что дисциплинарные меры в связи с антироссийскими лозунгами грузинских футбольных клубов подпадают под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии.

Лидер российских болельщиков Александр Шпрыгин в комментарии газете ВЗГЛЯД прокомментировал «большую ошибку» грузинских футболистов.