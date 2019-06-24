В «Нафтогазе» объяснили дефицит средств у «Укртрансгаза»

Причиной финансовых трудностей «Укртрансгаза» являются искусственно заниженные тарифы на транспортировку голубого топлива, сообщили в пресс-службе НАК «Нафтогаз Украины».

Еще одной причиной дефицита средств в компании назвали критические недостатки кодекса газотранспортной системы, которые делают возможным несанкционированный отбор значительных объемов газа операторами газораспределительных сетей.

«Уже полгода мы говорим о том, что «Укртрансгаз» может стать банкротом из-за искусственно заниженных тарифов и несанкционированного отбора газа. К сожалению, ответственные органы избрали стратегию игнорирования плохих новостей, и ситуация стала критической», – указал председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев, слова которого приводятся на сайте компании.

В то же время, по его словам, у материнской компании больше нет возможности оказывать финансовую поддержку дочерней структуре.

Между тем ранее «Укртрансгаз» заявил о критическом дефиците газа в подземных хранилищах компании и не исключил остановку ГТС.

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович предупреждал, что с 1 января 2020 года украинская ГТС станет «металлоломом», поскольку Киев до сих пор не подписал договор о транзите газа с Россией.