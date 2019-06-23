На Украине пожаловались на критический дефицит газа

Оператор украинской газотранспортной системы «Укртрансгаз» заявил о критическом дефиците газа в подземных хранилищах компании.

В сообщении на сайте компании сказано, что запасы газа в подземных хранилищах компании составляют 152 млн кубометров, тогда как месячная потребность в топливном газе составляет 240 млн кубометров.

Отмечается, что на летний период «Укртрансгазу» потребуется около 720 млн кубометров газа.

Компания предупредила госорганы Украины о реальной опасности возникновения чрезвычайной ситуации государственного масштаба.

Ранее «Укртрансгаз» заявлял о возможной остановке ГТС.

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович предупреждал, что с 1 января 2020 года украинская ГТС станет «металлоломом», поскольку Киев до сих пор не подписал договор о транзите газа с Россией.