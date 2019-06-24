Российско-китайская ярмарка культуры и искусства открылась на Дальнем Востоке

Юбилейная десятая российско-китайская ярмарка культуры и искусства начала работу на китайской стороне приграничной реки Амур и завершится в столице Приамурья – Благовещенске в конце недели.

Фестиваль открылся в воскресенье в столице провинции Хэйлунцзян – городе Хэйхе. В понедельник для гостей торжественной церемонии открытия на российской стороне совместный концерт дали Государственный академический заслуженный ансамбль танца Дагестана «Лезгинка» и китайский Государственный хореографический коллектив восточного танца, говорится в сообщении на сайте Минвостокразвития России.

Среди других приглашенных участников фестиваля ведущие дальневосточные коллективы – корякский фольклорный ансамбль танца «АНГТ» из Камчатского края, ансамбль балалаечников «БалАнс» из Якутии, заслуженный коллектив Приморского края ансамбль танца «Плясунья», образцовый эстрадно-духовой оркестр из Еврейской автономной области и ансамбль песни и пляски «Забайкальские казаки» из Забайкальского края.

Всего среди участников более тысячи вокалистов, хореографов, музыкантов, художников, мастеров декоративно-прикладного искусства, писателей, журналистов, представителей театра боевых искусств «Ушу», делегаций малочисленных народов Севера, студентов вузов Амурской области и провинции Хэйлунцзян.

Для жителей и гостей региона в рамках ярмарки будут работать девять выставок. Среди них: «Современное искусство Китая», «Северные узоры», «Традиционная культура народов Приамурья, конец XIX-XX вв.», «Оленные люди», «Искусство молодых художников Амурской области», выставка работ народного художника России Игоря Обросова, «Благовещенск – Хэйхэ: как начиналась дружба» и другие.

В мероприятиях ярмарки смогут поучаствовать и жители отдаленных районов области. С 25 по 28 июня пройдут гастроли российских и китайских коллективов по Амурской области. Концерт Государственного академического заслуженного ансамбля танца Дагестана «Лезгинка» пройдет в Белогорске. Симфонический оркестр провинции Хэйлунцзян выступит в Шимановске и Райчихинске. Гости фестиваля приедут с гастролями в Циолковский, Новобурейск, Серышев, Ивановку, Архар, Тамбовку, Костантиновку. Дальневосточные коллективы дадут концерты на китайской стороне в городах Хэйхе, Бэйань и Удалянчи.

Также в рамках фестиваля город Хэйхэ посетят мастера декоративно-прикладного искусства, работающие в различных техниках: художественная обработка бересты, дерева и камня, хохлома, декоративная живопись, батик, роспись по дереву, флорентийская мозаика, текстильное шитье, вальцевание, керамика, вышивка и многое другое.

В 2019 году впервые пройдет день национальных культур малочисленных народов Севера, который представит собой самобытный, колоритный праздник коренных малочисленных народов. В программе мероприятий: выступление творческих коллективов, интерактивные площадки, выставка изделий народного творчества, увлекательные мастер-классы от опытных мастеров-ремесленников, творческие лаборатории. Мероприятие нацелено на сохранение, пропаганду и популяризацию традиций и культурных ценностей коренных малочисленных народов.

Еще одним нововведением этого года стала уникальная передвижная выставка «Испытать науку», которую привезли из Пекина. Экспозиция состоит из семи зон, среди которых светозвуковые исследования, секреты электромагнетизма, законы движения, занимательная математика, энциклопедия жизни, функционирование автомобиля, жизнь чисел. 58 интерактивных экспонатов сочетают в себе научный эксперимент и медиаматериалы.

Международный фестиваль «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства» – одно из главных культурных мероприятий региона. Проходит он ежегодно на территории городов Благовещенск и Хэйхэ.