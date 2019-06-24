Песков рассказал о работе над графиком Путина на G20

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле продолжается работа над графиком контактов Владимира Путина на саммите G20.

«Мы продолжаем работать над графиком контактов президента, пока большего добавить нечего», – сказал Песков в ответ на вопрос о встрече Путина и Трампа, передает РИА «Новости».

«Пятница и суббота будут чрезвычайно насыщенны и многосторонними, и двусторонними встречами», – пояснил он, добавив, что на обратном пути из Осаки в Москву у Путина возможна остановка.

У Пескова также спросили о возможном заключении соглашения по поставкам куриного мяса из России в Японию. «Не буду никаких деталей предстоящих российско-японских переговоров выдавать. Считаю это преждевременным, потому что работа по подготовке продолжается. Планируются контакты Путина и Абэ, планируется подписание ряда документов. Каких, вы узнаете позже», – ответил он.

G20 пройдет в японском городе Осака 28-29 июня.

Ранее в Кремле заявили, что встречи Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским не планируется.

Также стало известно, что на саммите пройдет встреча лидеров трехстороннего формата Россия – Индия – Китай.