Си Цзиньпин подтвердил встречу с лидерами России и Индии на G20

Взгляд
24 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 06:11  |  vz.ru
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Россияне беднеют от кредитов

Владимир Путин ответил на острый вопрос о доходах населенияФото: Алексей Светлов/Интерпресс/ТАСС
Владимир Путин разъяснил парадоксальную ситуацию с доходами населения. Когда, с одной стороны, зарплаты и социальные выплаты увеличиваются, а с другой – реальные доходы населения падают. Одна из причин такого положения дел в закредитованности россиян. Не выйдет ли этот пузырь боком всей российской экономике? Подробности...
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Призывы НАТО к защите Прибалтики ведут к ее оккупации

НАТО постоянно находит поводы увеличить свое присутствие вблизи РоссииФото: Kacper Pempel/Reuters
Аналитики НАТО заявили о способности России разрушить архитектуру европейской безопасности и не исключают в связи с этим военного конфликта Запада с Москвой. Ареной будущей битвы называется Прибалтика, куда уже сейчас, предупреждают в НАТО, США должны перебросить своих военных. Что кроется за подобными стратегиями и к каким реальным последствиям они могут привести? Подробности...
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Российское оружие лишают Божьей силы

Привычная сцена в современной Российской армии – священник освящает боевую систему (в данном случае истребитель)Фото: Виталий Невар/ТАСС
Массовая практика благословения священниками РПЦ оружия, которое используется в Российской армии, похоже, подходит к концу. Русская православная церковь готовит документ, который должен регламентировать, можно или нельзя освящать автомат или же баллистическую ракету. Какие богословские аргументы при этом используются – и как влияет вмешательство церкви на силу оружия? Подробности...
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Зеленский вызвал истерику среди украинских «креаклов» и «либералов»

Новый президент Украины все меньше нравится украинской интеллигенцииФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Новый президент Украины, оказывается, виноват в том, что запрещает подкидывать наркотики и слишком вяло репрессирует несогласных. По крайней мере, именно такие выводы можно сделать из сообщений, которыми кипят в последнее время украинские соцсети, особенно представителей «креативного класса». И в этом украинские либералы почти идеально сошлись с российскими.  Подробности...
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Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
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Иллюзии грузинской русофобии

Дмитрий Соколов-Митрич, журналист, писатель
Как говорил поэт Владимир Уфлянд, «народ есть некий интеграл отдельных личностей, которых Бог не зря собрал в таком количестве». И либо вы этот интеграл принимаете целиком, либо не принимаете вообще. Второй вариант называется русофобией. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Армия делает из раздолбаев – граждан

Сергей Мардан, публицист
64 процента жителей России считают службу в армии обязательной для всех мужчин. Похоже, наше общество наконец выздоровело. Потому что нет ничего естественнее для мужчины, чем форма и погоны. Подробности...
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Как накормить мир русским пельменем

Антон Крылов, журналист
С русской кухней пока что всё очень сложно. В Москве на один ресторан русской кухни – несколько десятков иностранных. А между тем национальная кухня – один из важнейших элементов национальной культуры – и внутри страны, и снаружи. Подробности...
Обсуждение: 65 комментариев
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    Как обманывают российских автомобилистов

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      Во французском Ле-Бурже открылся международный авиасалон

      Во Франции стартовал международный аэрокосмический салон «Ле-Бурже – 2019». В мероприятии примут участие 48 стран и более 300 тыс. человек. Шире всего в Ле-Бурже будут представлены разработки компаний из Франции, США, Германии, Британии, Италии, Израиля и России
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      Чернобыль переживает туристический бум

      После выхода британского мини-сериала «Чернобыль» поток туристов в Чернобыльскую зону отчуждения вырос в разы. В Припять массово возят групповые экскурсии, а в соцсетях можно найти тысячи фотографий посетителей Зоны
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            Си Цзиньпин подтвердил встречу с лидерами России и Индии на G20

            24 июня 2019, 06:07

            Текст: Ольга Никитина

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            Председатель КНР Си Цзиньпин планирует принять участие во встрече лидеров РИК (Россия, Индия и Китай) на полях саммита «Группы двадцати» в Осаке, сообщил помощник главы китайского МИД Чжан Цзюнь.

            «Председатель Си Цзиньпин на полях саммита G20 примет участие во встрече лидеров трехстороннего формата Россия – Индия – Китай», – приводит его слова РИА «Новости».

            В какой именно деть состоится встреча, не уточняется.

            Китайский лидер будет находится в Японии с 27 по 29 июня.

            Владимир Путин и Си Цзиньпин в рамках IV Восточного экономического форума посетили выставку «Улица Дальнего Востока». Там лидеры России и Китая сами приготовили блины с черной и красной икрой. Кроме того, по предложению российского президента по русской традиции они выпили немного водки

            Чжан Цзюнь добавил, что на фоне сложной международной ситуации странам РИК следует совместно противостоять протекционизму, укрепляя взаимное доверие и координацию. Он напомнил, что и в прошлом году на саммите G20 состоялась встреча лидеров России, Индии и Китая. Такой формат, по его словам, сохраняет устойчивую динамику.

            Представитель китайского внешнеполитического ведомства выразил уверенность, что встреча лидеров РИК в Осаке «принесет положительные результаты».

            Ранее в Кремле сообщили о подготовке графика двусторонних встреч президента Владимира Путина на саммите в Осаке. Так, в распорядке нет переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, зато не исключается встреча с американским лидером Дональдом Трампом и уже анонсированы контакты с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.


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