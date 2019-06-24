Си Цзиньпин подтвердил встречу с лидерами России и Индии на G20

Председатель КНР Си Цзиньпин планирует принять участие во встрече лидеров РИК (Россия, Индия и Китай) на полях саммита «Группы двадцати» в Осаке, сообщил помощник главы китайского МИД Чжан Цзюнь.

«Председатель Си Цзиньпин на полях саммита G20 примет участие во встрече лидеров трехстороннего формата Россия – Индия – Китай», – приводит его слова РИА «Новости».

В какой именно деть состоится встреча, не уточняется.

Китайский лидер будет находится в Японии с 27 по 29 июня.

Чжан Цзюнь добавил, что на фоне сложной международной ситуации странам РИК следует совместно противостоять протекционизму, укрепляя взаимное доверие и координацию. Он напомнил, что и в прошлом году на саммите G20 состоялась встреча лидеров России, Индии и Китая. Такой формат, по его словам, сохраняет устойчивую динамику.

Представитель китайского внешнеполитического ведомства выразил уверенность, что встреча лидеров РИК в Осаке «принесет положительные результаты».

Ранее в Кремле сообщили о подготовке графика двусторонних встреч президента Владимира Путина на саммите в Осаке. Так, в распорядке нет переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, зато не исключается встреча с американским лидером Дональдом Трампом и уже анонсированы контакты с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.