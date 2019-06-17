Песков назвал возможный формат встречи Путина и Трампа

Вашингтон все еще не сформулировал предложений относительно возможной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20, однако контакты «на ногах» не исключены, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Никаких новостей относительно возможной полноформатной встречи президентов Путина и Трампа в Осаке нет. Это означает, что до сих пор американская сторона не сформулировала какие-либо инициативы или предложения на этот счет. Конечно, учитывая, что и президент Трамп, и президент Путин будут принимать участие в «двадцатке», нельзя исключать в любом случае их общения «на ногах» краткого», – передает слова Пескова ТАСС.

Он пояснил, что полноформатной встречей это не станет.

Песков также отметил, что пока нет никакой конкретной информации о возможной встрече Путина с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй на саммите G20.

«Ничего конкретного по возможной встрече я сказать не могу» – сказал Песков, добавив, что недавно Путин провел встречу с представителями британского бизнеса, на которой говорилось об абсурдности ситуации, когда отношения двух стран «находятся в таком свернутом виде».

«Главное, что это противоречит интересам этого самого бизнеса – и российского, и британского», – добавил Песков.

Ранее сенатор Алексей Пушков в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что если Мэй сумеет хотя бы на несколько градусов понизить эту атмосферу ненависти к России, тогда встреча будет иметь политический смысл.

Накануне The Guardian сообщила, что Великобритания и Россия изучают возможности потепления отношений – в том числе не исключена встреча Путина и Терезы Мэй на саммите G20 в Японии.