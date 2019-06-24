Волонтеры на Ямале совершили экологический сплав

Более 50 волонтеров сплавились по ямальской реке Собь и собрали бытовой мусор с туристических стоянок.

«Сплав прошел замечательно. Без происшествий. Получили много ярких эмоций, познакомились с новыми людьми, продуктивно поработали, собрали, что оставляют после себя туристы», – рассказал председатель местной молодежной общественной организации «ЭкоМир-Лабытнанги» Никита Чубшвец «ФедералПресс».

Участники движений «Ямал – потомкам!», «Волонтеры Победы», «ЭкоМир-Лабытнанги» сплавлялись около 30 км на 10-12 катамаранах, останавливаясь на ночлег в палатках.

Волонтеры очистили около 15 стоянок для туристов, на которых за год останавливается примерно 5 тыс. путешественников.

Отмечается, что организовать сплав помогло госучреждение региона «Ямалтур» при поддержке окружного департамента молодежной политики и туризма.

Как уточнил Никита Чубшвец, отходов было не очень много, что говорит о результатах работы экологических проектов.

Председатель «ЭкоМир-Лабытнанги» отметил, что уже более пяти лет развивает экологические проекты. Так, в 2018 году его движение выиграло президентский грант на проект «Всему свое место», что позволило закупить контейнеры для раздельного сбора мусора. Также удалось получить грант от президента на проект «Экологическая тропа», который предполагает модернизацию пространства вокруг детсада и установку моделей нефтегазовой промышленности.

Ранее сообщалось, что в апреле по всей стране прошла акция по сбору макулатуры #СохранимЛес.