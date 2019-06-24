Названы причины поражения партии Эрдогана в Стамбуле

«Не стоит переоценивать неудачу Эрдогана, потому что муниципалитеты Стамбула все равно контролируются его партией», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Болдырев, комментируя поражение партии президента Турции Реджепа Эрдогана на муниципальных выборах в Стамбуле.

По мнению научного сотрудника Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Андрея Болдырева, существенных изменений в связи с поражением пропрезидентской партии в Турции до 2025 года не будет.

«У Эрдогана в данном случае не было особого выхода. С одной стороны, – это удар по позициям Эрдогна, поскольку Стамбул является не только исторической столицей Турции, но и финансовой, оказывавшей большую финансовую поддержку Партии справедливости и развития (ПСР). С другой стороны, даже если бы партия Эрдогана победила в Стамбуле, это была бы пиррова победа, потому что турки этого не простили бы. И тогда эта победа могла бы аукнуться на президентских выборах», – пояснил эксперт.

По его мнению, это меньшая цена, которую заплатила партия Эрдогана. «Если бы Бинали Йылдырым победил, турки решили бы, что это подстроенная победа и сработал административный ресурс. Потеря позиций партии связана с общей усталостью от правления Эрдогана, с экономическими неудачами. А Экрем Имамоглу – это лицо новое, популярное не только среди интеллигенции, но и значительной части населения Стамбула и Турции в целом. С ним связывают надежды на возрождение экономики и либерализацию в политическом отношении», – пояснил политолог.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Турции Тайип Эрдоган поздравил кандидата от основной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Экрема Имамоглу с победой на выборах мэра Стамбула.

По итогам обработки 99% бюллетеней Имамоглу набрал на прошедших в воскресенье перевыборах мэра Стамбула 54% голосов. Его основной соперник, кандидат от правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Турции, ближайший соратник Эрдогана, экс-премьер и экс-спикер Бинали Йылдырым набрал 45,1% голосов.

Напомним, Имамоглу на прошедших 31 марта выборах мэра Стамбула набрал 48,8% голосов, опередив на 13 тыс. 729 голосов Йылдырыма, получившего 48,55% голосов. После обжалования ПСР итогов выборов ЦИК провел пересчет на нескольких избирательных участках, однако это не принесло принципиальных изменений.

17 апреля Имамоглу вступил в должность, но 6 мая ЦИК удовлетворил апелляцию ПСР об отмене итогов выборов из-за нарушений и назначил повторные выборы на 23 июня.