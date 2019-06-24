Врио мурманского губернатора уволил зама после прямой линии Путина

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис сообщил о решении уволить своего заместителя Инну Погребняк, которая курировала вопросы медицины в регионе и, по словам Чибиса, вводила власти в заблуждение в ряде вопросов, в том числе по зарплатам врачей.

«По целому ряду причин Инна Олеговна Погребняк больше не является членом правительства Мурманской области и нашей команды. Экспресс-проверка, которую мы провели, показала, что меня вводили в заблуждение о том, что у нас нет врачей, которые получают меньше минимального размера оплаты труда. Оказывается, они есть», – заявил Чибис, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что отсутствие стабильности и понимания уровня дохода дестимулирует врачей приезжать в регион и оставаться здесь.

Чибис поручил и.о. министра здравоохранения Дмитрию Панычеву обратить внимание на зарплату врачей, лекарственное обеспечение в регионе. «Количество обращений от граждан по этому поводу выросло в два раза, а мне докладывали, что все хорошо», – отметил врио губернатора.

Он добавил, что проблемными точками в здравоохранении региона является высокая смертность от инфаркта, состояние некоторых больниц. «Когда кулуарно беседуешь с врачами… – мы думали, что в 90-е годы было хуже. Но это не так. И это страшно», – пояснил Чибис.

В четверг в ходе прямой линии с президентом один из врачей в Мурманской области проинформировал о своей зарплате в 20 тыс. рублей. После этого Чибис поручил провести дополнительную проверку обращений с жалобами на зарплаты.

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