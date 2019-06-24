Россияне оценили идею сокращения рабочей недели

Большинство россиян (82%) уверены, что сокращение рабочей недели повлечет снижение заработной платы, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.

Согласно данным ВЦИОМ, россияне считают, что возможные преимущества четырехдневки заключаются в улучшении здоровья, увеличении продолжительности жизни и возможности нормально отдохнуть (так ответили 22% респондентов). Еще одним плюсом короткой недели 17% назвали возможность больше времени проводить с семьей и детьми, передает РИА «Новости».

42% опрошенных согласились, что сокращение рабочей недели позволит улучшить здоровье, а противоположного мнения придерживаются 53%.

Отрицательные стороны сокращения рабочей недели россияне связывают, прежде всего, со снижением заработной платы и общего уровня жизни, ростом цен (43%), процветанием различных социальных болезней, таких как алкоголизм или наркомания (14%).

В результате почти половина граждан России (48%) не поддерживают предложение по возможному сокращению рабочей недели до четырех дней. К такому переходу положительно отнеслись бы около трети опрошенных (29%). 17% заявили о своем равнодушии к этому вопросу, а 6% – затруднились с ответом.

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Среди тех, кто выступает за сокращение рабочей недели, в основном жители Москвы и Санкт-Петербурга (36%), других городов-миллионников (34%), а также 25-34-летние граждане (39%).

Не приветствуют инициативу жители небольших населенных пунктов в 100-500 тыс. человек (52%), городов с населением 500-950 тыс. человек (50%) и опрошенные 60 лет и старше (58%).

Как отметил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров, перспектива радикального – на 20% – сокращения рабочей недели пока скорее пугает, чем привлекает россиян. Опасения, связанные со снижением зарплаты, больше всех испытывают самые бедные и уязвимые слои населения – пенсионеры и селяне, отметил он.

«Сторонники сокращения рабочей недели, напротив, рассчитывают более продуктивно использовать высвободившееся время и благодаря ему улучшить баланс между работой, отдыхом и личной жизнью», – заключил глава ВЦИОМ.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 13 июня 2019 года среди совершеннолетних граждан России методом телефонного интервью. В исследовании приняли участие 1,6 тыс. человек, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее глава российского правительства Дмитрий Медведев допустил, что в будущем произойдет переход мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе.

Вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что при рассмотрении этого предложения в первую очередь встает вопрос социальных гарантий граждан и их зарплаты.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как изменится жизнь россиян в случае сокращения числа рабочих дней и в чем плюсы и минусы таких изменений.