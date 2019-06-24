Япония собралась разрешить импорт российской курятины

Чтобы удовлетворить растущий внутренний спрос, Япония в рамках соглашения о расширении объемов двусторонней торговли мясом собралась разрешить импорт курятины из России, пишет Nikkei Asian Review.

Как ожидается, соответствующее соглашение будет достигнуто на встрече президента Владимира Путина и премьер-министра Синдзо Абэ на полях саммита «Большой двадцатки» в Осаке. В статье говорится, что Абэ надеется использовать эту сделку как еще один шаг по достижению мирного договора после окончания Второй мировой войны, передает РИА «Новости».

Япония запрещает импорт курицы и другой домашней птицы из большинства стран мира из-за опасений инфекционных заболеваний.

Предполагается, что на прилавки японских магазинов попадет курица из Тульской и Брянской областей. Запрет на импорт курятины, вероятно, будет снят не раньше 2020 года.

В 2014 году Япония возобновила импорт тайской курицы после 10-летнего запрета, вызванного вспышкой птичьего гриппа.

Ранее сообщалось, что Россия «догнала и перегнала» США по дешевизне курицы.