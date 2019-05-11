Россия «догнала и перегнала» США по дешевизне курицы

Разница цен на российское и американское мясо птицы за последние годы достигла рекордного уровня, сообщил главный аналитик группы «Черкизово», одного из крупнейших российских производителей мяса и мясных продуктов, Андрей Дальнов.

«В 2018 году средняя розничная цена в США составила 3,2 доллара за килограмм, а в России – 2,1 доллара», – приводит его слова РИА «Новости».

Дальнов напомнил, что перед кризисом 1998 года тушка курицы в России была дороже, чем в США, примерно на 50 центов. «Во времена СССР было модно «догонять и перегонять» Америку. Сейчас можно сказать, что по одному важному показателю – дешевизне курицы – мы США действительно перегнали», – отметил эксперт.

Он отметил, что в России стали производить гораздо больше мяса. Но вместе с тем, продолжил Дальнов, выросло и потребление мяса птицы на душу населения: с середины 1990-х годов этот показатель увеличился втрое – до 35 килограммов, причем примерно 33 килограмма приходится на курицу, остальное – индейка и прочие виды.

Кроме того, по его словам, драматически изменилась структура предложения: если в начале 1990-х на импорт приходилось две трети потребления, то сейчас доля отечественного производства приближается к 100%.

Свою роль сыграло и ослабление рубля. Управляющий партнер консалтингового агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк отметил, что себестоимость производства мяса в России практически целиком зависит от курса доллара.

«Но даже при условии перечисленных факторов, низкий уровень цен на российскую мясопродукцию из курицы показывает, что производственно-сбытовая цепочка мяса птицы в России является одной из наиболее эффективных», – заключил он.

В начале 2017 года газета ВЗГЛЯД писала, что продажам российской курятины мешает ее цена.