Раскрыт тайный посредник между США и Ираном

Неофициальную роль посредника в переговорах Соединенных Штатов и Ирана играет Кувейт, заявил преподаватель политических наук в американском университете в шейхстве доктор наук Джордж Айрани.

«Все исходит из геополитического положения Кувейта. Полагаю позиция эмира Кувейта положительна, так как всегда играла важную роль, будь это по кризису в Йемене или Катаре», – приводит его слова РИА «Новости».

Айрани отметил, что между Кувейтом и Ираном есть не только экономические, но и общественные связи: кувейтские семьи имеют корни в Иране. «Кувейт знает, как проводить политику между молотом и наковальней. У них есть договоренности об обороне с США», – сказал эксперт. Политолог отметил, что в Кувейте есть пять американских баз, также сохраняют военное присутствие Великобритания, Канада и другие страны.

«Очевидно, что есть тайные кувейтские посредники между США и странами персидского залива с одной стороны и Ираном с другой. Это не объявлялось в СМИ, но посредники передвигаются между сторонами сейчас и раньше», – сказал Айрани.

Ранее в воскресенье президент США Дональд Трамп заявил о возможности заключить многостороннюю ядерную сделку с Ираном.