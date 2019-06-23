Вблизи Крыма заметили два американских военных самолета

У берегов Крыма и над Донбассом в воскресенье, 23 июня, провели разведку два американских летательных аппарата.

Соответствующие данные публикует мониторинговый ресурс PlaneRadar.

Так, в 07.40 мск беспилотник военно-воздушных сил США RQ-4A Global Hawk взлетел с натовской авиабазы Сигонелла в Италии и в 12.25 мск начал мониторинг линии разграничения в Донбассе. В указанном районе беспилотник провел три с половиной часа, а затем направился к черноморскому побережью России.

Кроме того, в 19.55 мск патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon поднялся в небо с того же полигона Сигонелла и направился к южным границам Крыма. В 20.25 мск Boeing оказался на расстоянии в 32 километра от береговой линии в районе Севастополя.

Американские самолеты регулярно замечают у берегов полуострова.

В середине мая силы ПВО Крыма потренировались сбивать самолеты-разведчики.