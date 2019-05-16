Силы ПВО Крыма потренировались сбивать самолеты-разведчики

Над Крымским полуостровом дежурные силы авиации противовоздушной обороны объединения ВВС и ПВО Южного военного округа провели тренировку по уничтожению нарушившего государственную границу иностранного самолета-разведчика.

«В совместной тренировке по недопущению нарушения госграницы в воздушном пространстве силами объединения ВВС и ПВО и Черноморского флота был отработан тактический прием «Стена». Объединенное командование задействовало средства радиоразведки и противовоздушной обороны более 30 боевых кораблей, шести дивизионов береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион», а также 35 самолетов оперативно-тактической авиации», – рассказал начальник пресс-службы округа Вадим Астафьев.

В тренировке участвовали подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ), передает ТАСС.

Специалисты РЭБ применяли беспилотники для ведения воздушной разведки, а РХБЗ занимались маскировкой развертывания наземных комплексов береговой артиллерии и ПВО на стартовых позициях.

Отмечается, что тренировка состоялась в рамках проверки боевой готовности авиационных частей, которые располагаются в Крыму.

Ранее ударная группировка кораблей Черноморского флота вместе с самолетами морской авиации флота и 4-й армии ВВС и ПВО, а также береговыми ракетными комплексами «Бал» и «Бастион» провели учения по уничтожению тактических групп и одиночных кораблей условного противника.