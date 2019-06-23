Хореограф Загитовой извинился за плагиат перед американкой

Команду российской фигуристки Алины Загитовой и ее хореографа Даниила Глейхенгауза обвинили в плагиате – американский хореограф Джоджо Гомез заявила, что девушка выступила на ледовом шоу Fantasy on Ice с украденной у нее постановкой. Глейхенгауз извинился перед американкой.

Речь идет о номере под песню певицы из США Билли Айлиш Bad Guy. Гомез утверждает, что поставила такой же номер на эту же композицию за неделю до этого, пишет портал «Чемпионат».

«Моя постановка танца на песню Bad Guy была украдена и показана по национальному телевидению. Даниил Глейхенгауз, мне приятно, что вы так сильно вдохновились моей работой, но в следующий раз наймите меня вместо того, чтобы воровать», – заявила она.

Глейхенгауз позже извинился перед Джоджо Гомез, связавшись с ней.

«Не хотела, чтобы кто-то почувствовал себя атакованным, но в то же время должна отстаивать свои работы и не допускать их заимствования. Спасибо, что отметили меня в этих видео и прислали его пост. Он связался со мной и извинился», – позже сообщила Гомез.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД