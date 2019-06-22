Польша поддержала протестующих в Грузии

Министерство иностранных дел Польши сочло «понятным» негодование протестующих в Грузии, вызванное присутствием российских делегатов на сессии Межпарламентской ассамблеи православия.

В официальном заявлении ведомства говорится, что Польша рассматривает ситуацию «в контексте войны 2008 года» и «агрессивной политики России» в отношении «сепаратистских Абхазии и Южной Осетии». Именно на фоне всего этого Польша считает обоснованными возмущение грузин.

Вместе с тем в МИД Польши заявили, что внимательно следят за развитием ситуации в Тбилиси. Власти Польши считают недопустимыми проявление насилия по отношению к журналистам.

«Мы хотим обратить особое внимание на ответственность властей по обеспечению безопасности граждан, свободы собрания и свободы выражения мнений, а также надлежащего применения мер принуждения», – заявляет польский МИД.

На ваш взгляд В связи с антироссийскими выступлениями в Тбилиси должна ли Москва ввести новые санкции против Грузии? Да

Нет



Ранее в Тбилиси вспыхнула новая акция протеста у парламента. Кроме того, грузинские кафе подняли цены на 20% для российских туристов.

Напомним, в Тбилиси с четверга не утихают антироссийские акции. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Во время столкновений полиции и радикалов пострадали 240 человек. В больницах пока остаются 52, в том числе двое в реанимации.

Путин издал указ о запрете авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию, на что Грузия пригрозила «принципиальным» ответом. Полеты грузинских авиакомпаний на территорию России будут приостановлены с 8 июля.