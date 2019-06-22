Полиция Петербурга начала проверку после провокации с подписями за Беглова

По инициативе врио губернатора Петербурга Александра Беглова полиция Петербурга проводит проверку по факту возможного нарушения избирательного законодательства, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Проводятся необходимые действия, направленные на установление всех деталей инцидента для принятия дальнейших процессуальных решений», – говорится в сообщении на сайте МВД.

При этом отмечается, что в настоящее время делать какие-либо выводы преждевременно.

Ранее в Сети был опубликован видеоролик, на котором якобы сотрудники бюджетных учреждений заполняют подписные листы за выдвижение на пост губернатора Александра Беглова.

После этого Беглов заверил, что его штаб не имеет отношения к происходящему и обратился в полицию с просьбой провести проверку.

Выборы губернатора состоятся 8 сентября. Беглов выдвинул свою кандидатуру на губернаторские выборы как самовыдвиженец. Чтобы зарегистрироваться в избиркоме, ему необходимо собрать подписи минимум 2% избирателей Петербурга. Предвыборная кампания стартовала в Северной столице 1 июня.