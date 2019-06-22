Появилось доказательство причастности лидеров партии Саакашвили к попытке штурма парламента

Грузинская газета «Резонанси» опубликовала видеокадры совещания лидеров оппозиции на митинге около парламента в ночь на 20 июня перед попыткой штурма парламента, который охранял спецназ МВД, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Видно, что в совещании, на котором обсуждается оперативный план действий, в частности, участвуют депутат Никанор Мелиа от партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», нынешний председатель «националов», экс-глава МИД Григол Вашадзе, директор просаакашвилевской телекомпании «Рустави-2» Николоз Гварамиа, экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава («Европейская Грузия») и другие.

«Дадим часовый ультиматум, потом объявим национальное неповиновение. Переведем протест в политический», – в частности, говорят они сначала.

Видео доступно по ссылке.

«Затем начинается подготовка к штурму», – констатирует «Резонанси».

«Революция начинается», – говорит кто-то из участников митинга.

«Вы говорите о чем-то таком, что не должны знать люди?» – спрашивает журналистка после того, как ей отказывают в комментариях.

«У нас приватный разговор», – отвечает Вашадзе. После этого журналистке мешают снимать.

Спустя несколько секунд Мелиа призывает начать штурм. В правоохранителей летят бутылки с водой, радикалы начинают бить их палками. Лишь затем полиция начинает отвечать.

Во время столкновений пострадали 240 человек.

Началось следствие, на допросы уже вызваны Мелиа, Угулава, а также экс-министр обороны и нынешний оппозиционер Ираклий Окруашвили.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что произойдет с Грузией в случае разрыва торговых и экономических отношений с Россией.

А также пыталась понять, что произошло с «грузинским гостеприимством».