Появились данные о первой жертве протестов в Тбилиси

После акций протеста в столице Грузии в больнице скончался один из пострадавших, сообщают СМИ.

Человек погиб после акций протеста в Тбилиси, он скончался в больнице, сообщает РЕН-ТВ.

Возраст, пол и обстоятельства гибели не уточняются.

Напомним, в Тбилиси с четверга не утихают акции протеста после выступления российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия в грузинском парламенте.

МИД России рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Грузию, а Ростуризм порекомендовал приостановить продажу туров в Грузию.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что произойдет с Грузией в случае разрыва торговых и экономических отношенй с Россией.