МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Грузию

Министерство иностранных дел России дало рекомендацию россиянам воздержаться от поездок в Грузию из-за проходящих там протестов.

«Серьезно озабочены осложнением внутриполитической ситуации в Грузии. В результате действий радикальной грузинской оппозиции под антироссийскими лозунгами пострадали наши соотечественники – члены официальной делегации Федерального собрания Российской Федерации, принимавшей участие в заседании Межпарламентской ассамблеи православия. В Тбилиси продолжаются массовые беспорядки», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИДа.

Ведомство настоятельно рекомендует российским гражданам «в интересах их личной безопасности» не ездить в Грузию.

Напомним, в четверг в Тбилиси начались беспорядки. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия и попытались штурмовать парламент. К радикалам также присоединилась оппозиция, потребовав отставки правительства.