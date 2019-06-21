Ростуризм порекомендовал приостановить продажу туров в Грузию

Ростуризм порекомендовал туроператорам остановить продажу туров в Грузию до стабилизации ситуации в этом государстве.

На сайте ведомства также опубликован список рекомендаций к туристам, находящимся в Грузии.

«Российским туристам, находящимся в Грузии: проявлять бдительность и избегать мест массового скопления людей; принимать все необходимые меры, направленные на обеспечение личной безопасности; проявлять бдительность и избегать мест массового скопления людей», – говорится в сообщении.

Также туристам рекомендуется не покидать гостиничных комплексов и иных мест временного пребывания (размещения) кроме случаев организованного туроператором трансфера в аэропорт.

Кроме того, органам власти рекомендовано довести эти сведения до туристов, туроператоров и турагентов.

В четверг в Тбилиси начались беспорядки. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия и попытались штурмовать парламент. МИД России рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Грузию.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что произойдет с Грузией в случае разрыва торговых и экономических отношенй с Россией.