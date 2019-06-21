Вице-премьер Украины назвал причину для нового «майдана»

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко предположил, что из-за решения депутатов Рады оспорить в Конституционном суде (КСУ) закон о языке на Украине могут начаться массовые протесты похожие на «майдан» 2014 года.

«Реально защитить людей могут только люди, значит, не за горами новый языковой «майдан», – написал Кириленко в Facebook, назвав депутатов, обратившиеся в Конституционный суд, «пятой колонной».

Ранее 51 депутат Верховной рады обратились в КСУ с просьбой оценить конституционность закона о языке. По мнению парламентариев, закон нарушает права граждан на использование родного языка, так как ограничивает их доступ к культурной продукции на родном языке, что создает атмосферу нетерпимости.

Напомним, 25 апреля языка Верховная рада приняла закон об исключительности украинского языка, а бывший президент Украины Петр Порошенко подписал его 15 мая. Он должен вступить в силу с 16 июля. Документ предусматривает, что граждане страны будут обязаны использовать украинский язык во всех сферах жизни.