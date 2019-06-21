Вертолет Ми-2 разбился на Кубани

Вертолет Ми-2 разбился в Лабинском районе Краснодарского края, пилот погиб, сообщили в пресс-службе МЧС.

В МЧС сообщили, что «вертолет принадлежит частному предпринимателю, проводил работы по опрыскиванию поля», передает РИА «Новости».

Сообщается также, что пилот погиб.

Напомним, в августе 2018 года один человек погиб при крушении вертолета Ми-2 в Краснодарском крае.