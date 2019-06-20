Стало известно о предшествовавшей гибели Тымчука «постельной сцене»

Погибший депутат Верховной рады Украины Дмитрий Тымчук мог застрелиться на фоне депрессии и злоупотребления алкоголем, заявил первый зампрокурора Киева Павел Кононенко.

«Соседи и близкие показали, что в последние недели покойный очень остро переживал поражение на выборах одного из кандидатов (Тымчук поддерживал Петра Порошенко), что вылилось в депрессию и определенные моменты, связанные со злоупотреблением алкоголем. На фоне этого произошла так называемая «постельная сцена», когда вместе со своей помощницей парламентарий отдыхал в кровати, но затем резко вскочил и взял пистолет в руки. Дальше – выстрел, пулевое ранение в голову, которое оказалось смертельным», – передает его слова «Страна».

Ранее гражданская жена Тымчука рассказывала полиции, что в день гибели он не спал с 4 утра, был угнетен и выпивал. При этом в четверг появились сведения, что в момент смерти он был трезв.

Тымчук погиб в Киеве 19 июня. Сообщалось, что он якобы случайно выстрелил себе в голову, когда чистил пистолет. Возбуждено уголовное дело.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о смерти депутата Верховной рады.

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