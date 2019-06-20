Минобороны предложило ввести новую уголовную статью

Министерство обороны предложило ввести уголовную ответственность за уничтожение и осквернение воинских захоронений и памятников воинам, об этом говорится в описании к проекту закона.

«Законопроект предполагает дополнение УК новой статьей 243.4, предусматривающей ответственность за уничтожение, повреждение воинских захоронений, других мест погребения погибших при защите Отечества, памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, посвященных выдающимся военачальникам и дням воинской славы и памятным датам России, связанным с защитой Отечества, мемориальных музеев и памятных знаков на местах боевых действий, отдельных территорий, обустроенных и исторически связанных с подвигами погибших при защите Отечества», – сообщается в описании документа, передает ТАСС.

Проект также предусматривает уголовную ответственность за повреждение памятников, мемориальных музеев и других подобных объектов, находящихся за границей России.

В пояснительной записке уточняется, что эта мера необходима для предупреждения участившихся случаев уничтожения или повреждения символов воинской славы России, в том числе за ее пределами.