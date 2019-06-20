Политолог высмеял работу Навального из отпуска

«Навальный это карикатура на Ленина, суть не изменилась. За счет спонсоров сидят за границей», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов, комментируя сообщения о том, что блогер Алексей Навальный «заработал» 3,5 миллиона рублей, находясь в очередном отпуске.

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов пояснил, что подобное уже было в истории. В пример он привел Владимира Ленина, который часто вел свою деятельность за границей. По его мнению, если сделать некоторые поправки на научно-технический прогресс, то Ленин тоже был оппозиционным топ-блогером своего времени.

Ранее сообщалось, что блогер Алексей Навальный смог заработать более 3,5 миллиона рублей, находясь в очередном отпуске. Это следует из данных о транзакциях с биткоин-кошелька блогера, пишет Ura.ru. 12 июня блогер вместе с дочерью улетел в Римини, а 19 июня на электронный кошелек Навального поступило шесть биткоинов (около 3,5 млн рублей, которые он тут же вывел).

«История всегда повторяется в виде фарса. Навальный это типичный Ильич образца начала прошлого века. Тот тоже любил поехать в Швейцарию, или еще ленинцы любили организовать партийную школу своих активистов за границей. Сидим в Швейцарии, кушаем устрицы и готовим мировую революцию», – сказал Мартынов, отметив, что тогда это могло привести к катастрофе, а сейчас приведет к комедии.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о тратах Навального на отпуск. По данным блогеров, он потратил около 47 млн рублей. Отмечалось, что даты снятия средств с принадлежащих Навальному биткоин-кошельков, на которые ему поступают крупные суммы, совпадают с датами поездок оппозиционера за рубеж.