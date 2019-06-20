Гулявшую по Норильску белую медведицу поймали

В Норильске зоологам удалось поймать белую медведицу, которая несколько дней гуляла по улицам города в поисках еды, сообщили в пресс-службе мэрии.

Животное пришло с берега Карского моря несколько дней назад, передает РИА «Новости».

О белой медведице стало известно после того, как местные жители начали выкладывать фото и видео животного в соцсетях. Как отмечают в краевом главке МВД, зверь не агрессивен. Специалисты отмечают, что медведица находится под постоянным наблюдением.

Сейчас в Норильск прибыли специалисты, которые осмотрят животное, и после этого будет принято решение: либо увозить его на место естественного обитания в Арктику, либо в Красноярск в зоопарк.

«Хищник находится на базе местной службы спасения. Как сообщил Александр Коробкин, начальник отдела госконтроля и надзора в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания краевого министерства экологии, это медведица, на вид около года, вес животного – около 200 кг. Сегодня медведицу осматривают ветеринары», – сказала представитель мэрии.

По данным специалистов, хищник прошел не менее 500 км. В пятницу животное отправят в красноярский парк «Роев ручей», поскольку состояние здоровья пока не позволяет выпустить ее в дикую природу.