В Раде обиделись на Макрона из-за прав России в ПАСЕ

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20 июня, четверг  |  Последнее обновление — 08:59  |  vz.ru
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Когда в России подешевеет ипотека

Ипотека снова начала дешеветьФото: Светлана Холявчук/Интерпресс/ТАСС
Вслед за смягчением кредитно-денежной политики российским Центробанком появилась надежда на удешевление ипотеки для россиян. Перед правительством поставлена задача снизить ипотечную ставку до 8% к 2024 году, то есть за шесть лет. Однако добиться этого можно намного раньше.  Подробности...
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Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
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Москвичей раздражает шум «смертников» по ночам

Мотоциклисты любят погонять в сухую жаркую погоду – как раз такая установилась сейчас в МосквеФото: Елена Пальм/Интерпресс/ТАСС
Знойная сухая погода вызвала в центре Москвы новую проблему – участились жалобы горожан на ночной уличный грохот. Это байкеры устраивают «покатушки», на которые не отваживались бы в дождь. Горожане просят в соцсетях покрыть улицы «лежачими полицейскими». А в Мосгордуме предлагают научить городские видеокамеры читать номера мотоциклов, чтобы ГИБДД смогла наконец ловить нарушителей. Подробности...
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Новый мировой порядок появится во второй срок Трампа

Дональд Трамп во время выступления в ОрландоФото: Evan Vucci/AP/ТАСС
Дональд Трамп официально объявил о своем выдвижении на второй президентский срок. И хотя его намерение переизбраться не было тайной, начало предвыборной кампании позволяет Трампу перейти в контратаку на «вашингтонское болото», объявив его главной угрозой для страны. Победа Трампа в 2020 году практически неминуема. А как она скажется на отношениях наших стран? Подробности...
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Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
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В чем отличие России от Индонезии

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Когда пытаются объяснить, что в Россию инвесторы не приходят, потому что власть у нас ужасна и авторитарна, это лукавство. Инвестиции – это не про бизнес, прибыль и тем более дружбу. Это про политику, контроль и влияние. Подробности...
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Если довериться России, то откроется тайна

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Россия – это такая страна на ладошке у Бога. Если ты хороший человек и тебе в глубине души что-то очень надо, то она тебе даст – щедро и весело плеснет в лицо радугой, предутренней дымкой, белыми ночами и светом фонарей на Рубинштейна. Подробности...
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Чужой Георгий Жуков и власовцы под кроватью

Дометий Завольский, историк-архивист
То, что новые красные сейчас именуют «борьбой за историю», уместнее всего назвать даже не мракобесием, а изуверством. Изуверство – это не жестокость. Это искаженная, выродившаяся вера, ведущая ко всяческим мерзостям. Подробности...
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      Во Франции стартовал международный аэрокосмический салон «Ле-Бурже – 2019». В мероприятии примут участие 48 стран и более 300 тыс. человек. Шире всего в Ле-Бурже будут представлены разработки компаний из Франции, США, Германии, Британии, Италии, Израиля и России
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      Чернобыль переживает туристический бум

      После выхода британского мини-сериала «Чернобыль» поток туристов в Чернобыльскую зону отчуждения вырос в разы. В Припять массово возят групповые экскурсии, а в соцсетях можно найти тысячи фотографий посетителей Зоны
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      Как американские военные корабли бесчинствуют в Мировом океане

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            В Раде обиделись на Макрона из-за прав России в ПАСЕ

               20 июня 2019, 07:57
            Фото: Jan Huebner/Voigt/
            imago-images.de/Global Look Press
            Текст: Антон Антонов

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            Зампредседателя Верховной рады Украины Ирину Геращенко «ошеломила смена риторики» стран Запада о возвращении России прав в ПАСЕ.

            В частности, она возмутилась словами президента Франции Эммануэля Макрона, который поддержал возвращение России прав в ПАСЕ. 

            На заседании украинского парламента Геращенко заявила, что делегация Белоруссии 10 лет «не работает в Страсбурге» из-за того, что Минск не отказывается от смертной казни, передает РИА «Новости».

            По словам Геращенко, россияне якобы «убивают украинцев в Донбассе», но Европа «пытается раскрыть объятия» в Страсбурге «под эгидой того, что «Как же так, мы будем без России, которая не выполняет ни одной резолюции ПАСЕ».

            Киев, как заявила Геращенко, собирается защищать принципы Совета Европы, основанные на уважении к правам человека.

            Напомним, Макрон призвал Совет Европы соблюдать права России.


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