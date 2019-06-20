В Раде обиделись на Макрона из-за прав России в ПАСЕ

Зампредседателя Верховной рады Украины Ирину Геращенко «ошеломила смена риторики» стран Запада о возвращении России прав в ПАСЕ.

В частности, она возмутилась словами президента Франции Эммануэля Макрона, который поддержал возвращение России прав в ПАСЕ.

На заседании украинского парламента Геращенко заявила, что делегация Белоруссии 10 лет «не работает в Страсбурге» из-за того, что Минск не отказывается от смертной казни, передает РИА «Новости».

По словам Геращенко, россияне якобы «убивают украинцев в Донбассе», но Европа «пытается раскрыть объятия» в Страсбурге «под эгидой того, что «Как же так, мы будем без России, которая не выполняет ни одной резолюции ПАСЕ».

Киев, как заявила Геращенко, собирается защищать принципы Совета Европы, основанные на уважении к правам человека.