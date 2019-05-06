Макрон призвал Совет Европы соблюдать права России

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Совет Европы обязан относиться к России как к равному участнику организации и уважать ее права.

«Права России как страны-участницы Совета Европы должны соблюдаться, а Россия, в свою очередь, должна выполнять свои обязательства перед организацией», – сказал Макрон, передает ТАСС.

После крымских событий в Совете Европы наложены санкции на Россию. Москва в ответ приостановила выплаты членских взносов. В итоге российская делегация была лишена права голоса. Условием участия России в июньской сессии ПАСЕ Москва называет восстановление прав российской делегации.

В воскресенье постоянный представитель России при Совете Европы Иван Солтановский заявлял, что российская сторона рассматривает все варианты событий в случае невозможности компромисса с Советом Европы, в том числе возможен выход из Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) и СЕ.