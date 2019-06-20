Мадуро обвинили в попытке продать здание консульства Венесуэлы в США

Действующие власти Венесуэлы хотели продать здание консульства Венесуэлы в Нью-Йорке, заявил Карлос Веккьо, представитель самопровозглашенного президента страны Хуана Гуайдо.

По его словам, «режим Мадуро» собирался совершить это «преступное действие», но венесуэльская оппозиция «защитила активы нации», передает ТАСС.

Напомним, президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что принял решение закрыть венесуэльское посольство и все консульства республики в Соединенных Штатах.

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