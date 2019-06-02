Папа Римский попросил прощения у цыган за многовековую дискриминацию

Папа Римский Франциск в ходе встречи с представителями цыганского сообщества в румынском городе Блаж попросил прощения за многовековую дискриминацию.

«У меня все же тяжесть на сердце. Это тяжесть дискриминации, сегрегации и дурного обращения, которым подверглось ваше сообщество. История говорит нам, что ни христиане, ни даже католики не были чужды этому столь большому злу. За это я хотел бы попросить прощения», – сказал понтифик, передает ТАСС.

Он попросил прощения за моменты, «когда на протяжении истории мы подвергали вас дискриминации, плохо с вами обращались или ошибочно смотрели на вас взглядом Каина, а не Авеля».

В мае Франциск выразил желание побывать в России.