«Единая Россия» назвала своего кандидата на выборах губернатора Ставропольского края

Делегаты ставропольского отделения «Единой России» в ходе тайного голосования определили кандидата на должность губернатора, им стал действующий глава региона Владимир Владимиров.

За Владимирова проголосовали 148 из 172 делегатов, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Кроме Владимирова в бюллетень для тайного голосования также были включены кандидатуры директора Музейно-выставочного комплекса «Моя страна – моя история» Георгия Головина, ректора Пятигорского государственного университета Александра Горбунова, руководителя Ресурсного центра поддержки добровольчества и гражданских инициатив Ставропольского края Елены Козак и председателя Ассоциации крестьянских фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Ставропольского края Василия Лопатина.

Все кандидаты проводили встречи с секретарями 933 первичных и местных отделений партии и представили свою программу.

Владимиров поблагодарил однопартийцев за поддержку и отметил, что предварительное голосование является еще одной возможностью встретиться с людьми на местах, обсудить проблемы края и пути их решения.

«Оказанную поддержку считаю признанием того, что мы – на правильном пути. И дальше будем идти по нему как команда единомышленников. Будем делать для нашего края все, что в наших силах. Предстоит много работы, в которой я надеюсь на поддержку всех земляков-ставропольцев. Хочу, чтобы люди оценивали меня и мою работу по тому, что сделано, а не по тому, что сказано», – заявил кандидат в губернаторы.

По словам члена генерального совета «Единой России», первого заместителя председателя комитета Госдумы по культуре Ольги Казаковой, теперь предстоит важная работа.

«Выдвигая своего кандидата, мы четко понимаем цели, которые перед нами стоят. Знаем, что необходимо сделать для развития края и решения главной задачи, поставленной перед нами президентом страны – улучшение качества жизни людей. У нас есть сильный кандидат, слаженная команда, и мы уверены, что жители Ставропольского края поддержат нас на выборах в сентябре», – отметила она.

В свою очередь секретарь Ставропольского регионального отделения «Единой России» Геннадий Ягубов назвал принятое сегодня решение «важным и ответственным».

«За последние годы регион значительно шагнул вперед в своем развитии. Сделано очень много: новые детские сады и школы, сотни километров отремонтированных дорог, развивается здравоохранение, благоустраиваются территории. Я убежден, что все начинания будут продолжены. Здесь мы – единая команда, мы все хотим лучшего будущего для нашего Ставропольского края и для наших земляков», – заключил он.

Ранее в Оренбургской области региональное отделение партии в ходе тайного голосования большинством голосов поддержало кандидатуру врио главы региона Дениса Паслера для выдвижения на губернаторские выборы.

В 2019 году выборы пройдут в 45 субъектах страны. В 18 регионах – выборы высших должностных лиц, в 13 – кампании по избранию депутатов законодательных собраний, в 21 – кампании по избранию депутатов административных центров, в трех – выборы глав административных центров, а также 14 массовых кампаний по выборам в органы местного самоуправления, в результате которых будет замещен 38 231 мандат. Также пройдут досрочные выборы четырех депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам.