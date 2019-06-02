Москвичей ожидают переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, сообщают синоптики.

По данным на сайте Гидрометцентра, температура в Москве поднимется до 24–26 градусов тепла, в Подмосковье воздух прогреется до 21–26 градусов.

Западный ветер 5–10 м/c, при грозе ожидаются порывы до 15 м/c.

Атмосферное давление – 748 мм ртутного столба.

Ночью будет 13–15 выше ноля, по области – 10–15.