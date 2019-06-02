Полицейских попытались взорвать в Северной Ирландии

В Белфасте обезвредили взрывное устройство, которое установили под полицейским автомобилем, сообщил старший инспектор Шон Райт.

По его словам, «повезло», что устройство обнаружили до того, как оно сработало. Райт подчеркнул, что бомба явно предназначалась для убийства полицейских.

В покушении на сотрудников полиции подозревают «республиканцев-диссидентов», передает РИА «Новости».