ИРА призналась в рассылке бомб по Британии

Сепаратистская группировка Ирландская республиканская армия (ИРА) взяла ответственность за почтовую рассылку самодельных взрывных устройств в Великобритании, рассказали в Скотленд-Ярде.

Представители ИРА заявили об ответственности за рассылку бомб 11 марта в североирландских СМИ, передает ТАСС.

Взрывчатки в конвертах формата A4 были доставлены 5 марта в лондонские аэропорты Хитроу и Сити, на вокзал Лондона Ватерлоо и 6 марта в Университет Глазго, говорится в сообщении. Один из конвертов воспламенился, но при этом никто не пострадал, и транспортные объекты продолжили работу в штатном режиме. Также сообщается, что из шотландского университета были эвакуированы люди.

В Скотленд-Ярде отметили, что пятое взрывное устройство могло быть отправлено военнослужащему вооруженных сил Великобритании. Кроме того, полицейские считают, что отправители могут быть связаны с североирландскими террористами, ранее рассылавшими подобные взрывчатки.

В январе в Северной Ирландии рядом со зданием суда в Лондондерри произошел взрыв автомобиля. В связи со взрывом были задержаны четыре человека, правоохранители говорили о возможной причастности в произошедшему ИРА.