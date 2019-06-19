Российские учителя оказались довольны своей работой

Большинство учителей в России довольны своей работой и готовы рекомендовать школу, в которой обучают, как хорошее место, сообщила пресс-служба Министерства просвещения России со ссылкой на данные международного опроса TALIS.

В сообщении указывается, что в опросе TALIS российские учителя «показали высокую удовлетворенность своей работой: 91% из них в целом довольны своей работой, 90% нравится работать в их школе, и они довольны результатами своей работы в школе, 86% готовы рекомендовать свою школу как хорошее место для работы», передает РИА «Новости».

Несмотря на то, что большинство учителей довольны своей работой, существует ряд насущных проблем.

Например, директора учебных заведений ощущают необходимость профессионального развития в вопросах установления профессионального взаимодействия в коллективе. Также педагоги и директора школ заявили о необходимости развития института наставничества.

В исследовании также указывается, что учителя отметили проблему нехватки компетентностей по вопросам инклюзивного образования и способов индивидуализации образования, что показывает: существующие программы дополнительного профессионального образования не в полной мере справляются со своими задачам.

Согласно данным опроса, российский учитель работает в среднем 21 год, что на четыре года больше среднего по странам-участницам исследования. При этом, чем дольше учитель находится в профессии, тем больше он удовлетворен своей работой.

Главными побудительными мотивами к выбору профессии учителя названы: возможность сделать свой вклад в развитие общества (91%) и возможность влияния на развитие детей и молодежи (88%).

TALIS – это международное сравнительное исследование педагогического корпуса (Teaching and Learning International Survey), которое проводится под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Исследование представляет собой компьютеризированный опрос школьных учителей и директоров для сбора данных о педагогических, методических и социальных процессах в школах.

Первый цикл состоялся в 2008 году, второй – в 2013 году. Участниками TALIS-2018 стали 48 стран. В выборку исследования вошли более 4 тыс. учителей из 230 школ 14 субъектов России и директора этих школ.

Ранее проректор РАНХиГС Иван Федотов, выступая на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, обвинил учителей в неспособности развиваться. Также Федотов заявил, что большая часть учителей в данный момент – это «серая масса».

Федотова раскритиковали за это высказывание. Сам он позже списал свои слова на остроту дискуссии.