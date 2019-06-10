Проректор РАНХиГС списал слова об «учителях-неудачниках» на остроту дискуссии

Слова об «учителях-неудачниках» были избыточно категоричными, заявил проректор РАНХиГС Иван Федотов.

Он заявил, что в острой дискуссии иногда «приходится прибегать к жестким оценкам», передает ТАСС.

Федотов выразил «искренне сожаления» в связи с тем, что «многие учителя и работники сферы образования» приняли слова об «учителях-неудачниках» на свой счет. Он признал, что «оценка была избыточно категоричной», а также подчеркнул, что речь идет о его личной позиции, а не о позиции РАНХиГС.

Федотов отметил, что «жесткая риторика отвлекла внимание от самой сути обсуждаемого вопроса» – от совершенствования подготовки педагогов.

Проректор РАНХиГС считает, что все ведущие вузы страны должны открыть магистерские программы по педагогике для изучения не самого предмета (этим занимаются в «бакалавриате и специалитете»), а «современных методик преподавания».

Как полагает Федотов, педагогическим вузам придется «подтянуться», чтобы конкурировать с классическими университетами, а школы в результате получат «высокомотивированных молодых учителей».

«Полностью согласен с заместителем министра просвещения Павлом Зеньковичем: нелегкий труд учителя лежит в основе успеха каждого из нас», – заявил проректор РАНХиГС.

Напомним, Зенькович раскритиковал Федотова за слова о том, что в школьные учителя – «закомплексованные неудачники».